Россия предоставила возможность всем иностранцам, которые служили на ее территории и подходят под критерии частичной мобилизации, получить гражданство по упрощенной процедуре. Однако власти государств, из которых в РФ приехали мигранты, отнеслись к этому без особого восторга. Мало того, некоторые заявили о ряде репрессивных мер в отношении своих граждан.

Так, Киргизия и Таджикистан пригрозили своим гражданам за участие в специальной военной операции уголовной ответственностью и крупными сроками от 10 до 20 лет. При этом в таджикском посольстве пояснили, что эта норма касается только тех, кто не принял российское гражданство. В этом случае отправившиеся на Украину мигранты будут восприняты своей страной как наемники.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что граждане страны, находящиеся сейчас в России и желающие принять участие в спецоперации на Украине, будут автоматически лишаться гражданства. Напомним, что сейчас сложно предсказать судьбу самой главы государства, так как жители Молдавии требуют ее отставки.

Причиной таких заявлений являются действия Киева. Он с самого начала СВО акцентирует внимание на национальности бойцов ВС РФ. Именно поэтому Молдавия, Таджикистан и другие государства не желают быть обвиненными в причастности к специальной военной операции, поясняет РИА Новости.