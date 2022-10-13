10 иностранцев, которые участвуют в боевых действиях со стороны ВСУ, оказались в ловушке на линии фронта в Запорожской области. Об этом у себя в телеграм-канале написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов – передаёт РИА “Новости”. Рогов также опубликовал нарезку видеокадров, которые были получены с нашлемной камеры одной из наёмников.

В западню “дикие гуси” угодили в районе населённого пункта Пологи. “Их запустили, после чего начался бой”, уточнил Рогов. На кадрах видно, что среди иностранцев были убитые и раненые. Когда они попытались отступить их накрыла ударами огнемётная система “Солнцепёк”.

На камере наёмника оказалось также видео с тренировочной базы, где иностранцы, по всей видимости, проходили подготовку.

Зарубежные “солдаты удачи” стали прибывать на Украину ещё с первых дней специальной военной операции. По данным, которые ранее озвучивал тот же Владимир Рогов, в Запорожской области на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют граждане более 30 стран. Среди наёмников попадались жители Великобритании, США, Марокко, Польши, Израиля и других государств.