Запад ведет себя слишком самонадеянно по отношению к России, однако шансов на победу у него нет, считает отставной генерал ВС Франции Лалан-Бердутик. Он напомнил, что Украина по указке Запада уже несколько раз пересекала красные линии, однако ВС РФ все еще не задействовали стратегическое оружие.

«Речь не идет о тотальной войне, так как РФ не применила стратегическое вооружение. Например, ВС РФ могли бы ликвидировать пункт размещения военного командования в Киеве, как это сделали американцы в 2003 году (разбомбили штаб-квартиру иракского командования в Багдаде) или французы в 1999 году в отношении Минобороны Югославии», – заявил он в интервью изданию Boulevard Voltaire.

Также он назвал две ключевые ошибки Европы. Первая из них – это поддержка антироссийских санкций, которые должны были изолировать РФ, но вместо этого лишь укрепили ее экономику. При этом выигравшая от санкций сторона только одна – это Соединенные Штаты.

Вторая ошибка – это надежда на то, что в РФ уже после первых неудач начнутся волнения и появится возможность сменить президента на лояльного к Западу политика. Этого не произошло, Россия продолжает двигаться к победе и обязательно добьется ее, так как сражается за свою страну, а не за интересы США, как Украина или Европа.