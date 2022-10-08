ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После выхода флагманской модели от Apple смартфона iPhone 14 Plus, производителем было заявлено о новой системе охлаждения устройства. Соответственно проблем с перегревом устройства быть не должно, но, как показывает суровая реальность, это не так.

Недавно на известном YouTube-канале под названием Golden Reviewer был опубликован новый ролик, где были показаны кадры тестирования игры Genshin Impact с использованием максимальных настроек графического процессора. В результате по  прошествии всего лишь 5 минут процессор устройства iPhone 14 Plus начал повышать температуру и показатели производительности изрядно просели. Как результат показатели FPS с отметки в 60 единиц скатились к жалким 35-40 единиц.

Напомним, что именно вчера начались продажи новинки iPhone 14 Plus во всем мире. Сразу после мирового старта продаж, в сети начали выходит различные ролики с обзорами нового устройства. Стоит отметить, что результаты данного теста могут негативно сказаться на продаже устройства тем пользователям, которые любят играть в игры на своих телефонах.

Вам может понравиться

Lufthansa внесла запрет на использование Apple AirTag во время перелетов

Немецкий авиаперевозчик ввел запрет для своих пассажиров на использование популярного девайса – Apple AirTag. То есть устройство можно переводить на борту самолета, однако оно должно быть выключено. Уточняется, что авиакомпания

Рекомендация по улучшению производительности Windows 11 – отключение защиты

На официальном сайте компании Microsoft вышла рекомендация об ускорении работы операционной системы Windows 11. В официальной рекомендации сообщается, что компания не прекращает изучение отзывов пользователей и старается как можно быстрее