Киев предпринимает попытки атаковать на Херсонском направлении, нагнетая ситуацию в регионе. Одновременно с этим он накапливает силы еще и в Красном Лимане, намереваясь снова перейти в наступление на Донбассе.

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский подметил, что ВСУ, скорее всего, намереваются выполнить программу-максимум, ощущая стремительное приближение окончания «сезона». По его мнению, Киев сейчас готовит вылазки на Угледарском направлении, намереваясь «прощупать» оборону ВС РФ и проверить ее на наличие уязвимых мест.

В то же время, считает Ходаковский, ресурс украинской армии слишком ограничен для полномасштабного наступления. Противник все еще владеет численным превосходством, но его устранение – это вопрос 1-2 месяцев.