ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев предпринимает попытки атаковать на Херсонском направлении, нагнетая ситуацию в регионе. Одновременно с этим он накапливает силы еще и в Красном Лимане, намереваясь снова перейти в наступление на Донбассе.

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский подметил, что ВСУ, скорее всего, намереваются выполнить программу-максимум, ощущая стремительное приближение окончания «сезона». По его мнению, Киев сейчас готовит вылазки на Угледарском направлении, намереваясь «прощупать» оборону ВС РФ и проверить ее на наличие уязвимых мест.

В то же время, считает Ходаковский, ресурс украинской армии слишком ограничен для полномасштабного наступления. Противник все еще владеет численным превосходством, но его устранение – это вопрос 1-2 месяцев.

«Важно приложить максимум усилий и проявить терпение, чтобы дождаться момента, когда мы с противником “разделимся” и посмотрим на него с господствующей высоты», – подвел итог комбат.

Вам может понравиться

Полет “чуть выше сарая”: Как летчики ВКС РФ “выбривают” противника на земле

Российские пилоты потрясают противника своими маневрами. Они летают на предельно малых высотах, ухитряясь облетать деревья, холмы и высотные здания, уклоняются от зенитных ракет. После выполнения боевой задачи они разбрасывают тепловые

Генштаб ВСУ признал успешное продвижение ВС РФ на востоке Харьковской области

На востоке Харьковской области российские ВС теснят боевиков ВСУ и возвращают себе ранее утраченные населенные пункты. Так, они разгромили боевиков под Таволжанкой и освободили село Горобьевка, рассказал Генштаб украинской армии.

Белый дом просит Конгресс расширить полномочия для ускоренной помощи Украине

Власти США могут начать передавать оружие Киеву и другим своим союзникам быстрее, чем сейчас. Белый дом запросил у Конгресса соответствующие дополнительные полномочия – сообщает РИА “Новости”. Речь, в частности, идёт