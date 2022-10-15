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Мобилизованные россияне сейчас поступают в распоряжение «потрепанных» в боях частей. На передовую их пока не отправляют, давая возможность привыкнуть к «боевому режиму» в оборонительных порядках ВС РФ, рассказал командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

Он отметил, что если мобилизованных сразу отправить на передовую, то хорошие бойцы из них вряд ли получатся. Есть риск, что они превратятся в испуганную и полностью деморализованную массу и вряд ли смогут решать те задачи, для которых призваны в зону спецоперации.

Также Ходаковский прокомментировал назначение генерала Сергея Суровикина на пост командующего СВО. Он выразил полную уверенность в нем, отметил, что хорошо проявивший себя в Сирии генерал не станет искажать ситуацию на линии фронта и сумеет добиться успехов.

По словам Ходаковского, украинская армия не станет терять последние теплые дни и предпримет как минимум одну попытку наступления. Скорее всего, для этого она выберет Херсонское или Запорожское направление.

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