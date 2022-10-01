До вхождения Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР в состав России некоторые военнослужащие союзных сил не видели целей спецоперации. Однако подписание договора от 30 сентября изменило их создание. Теперь все отлично понимают, что нужно обеспечить защиту общей большой родины от агрессивных действий коллективного Запада, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он также отметил, что теперь специальная военная операция на Украине гарантировано достигнет своего логического завершения. Воссоединение с Россией позволило вернуть военнослужащим боевой дух и уверенность в завтрашнем дне.

Теперь, по словам Ходаковского, исчезли все сомнения, никто не опасается, что в какой-то момент стороны конфликта заключат мирное соглашение на сомнительных условиях. Благодаря этому военнослужащие будут еще более самоотверженно защищать границы своей родины.