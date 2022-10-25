Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал высказывание экс-министра обороны республики Игоря Стрелкова о создании собственного подразделения. Он отметил, что недавно отправившийся в зону СВО Гиркин скорее всего войдет в состав частной военной компании, передает издание “МК”.

Ходаковский пояснил, что создание своего батальона достаточно серьезная задача. Сейчас не 2014 год, поэтому власти вряд ли допустят возможность появления новых добровольческих подразделений. Однако Стрелкова вполне могла «подобрать» одна из частных военных компаний.

По словам комбата, Гиркин обнародовал телефон, который принадлежит представителю ЧВК Вагнера с позывным Ольхон. Он занимается созданием нового подразделения, поэтому Гиркин там придется ко двору. Не исключено, что именно он возглавит 12-й отряд «вагнеровцев».