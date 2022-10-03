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Германия рискует столкнуться с необходимостью «деиндустриализации», пишет издание Handelsblatt со ссылкой на мнение главного редактора портала «Глобалист» Стефана-Гетца Рихтера.

По словам источника, ранее считалось, что Германия достигла отличных результатов в экономике и стала лидером Европы благодаря глобализации. Однако сейчас выясняется, что основными причинами были поставки дешевого газа из России. Кроме того, ФРГ поддерживали взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, что также помогало взлету экономики.

В настоящий момент отношения с обеими странами ухудшились до предела из-за конфликта на Украине, поэтому Китай грозиться отобрать часть немецкого рынка. Россия же не поставляет газ, что вызывает опасения в скором его дефиците. Именно из-за этих двух факторов Германия оказалась на пороге деиндустриализации.

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