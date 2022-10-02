Германия на протяжении последних двух десятилетий наслаждалась экономическими успехами, однако они обеспечивались сотрудничеством страны с Россией и Китая. Москва поставляла Берлину дешевый газ, с Пекином заключались многочисленные взаимовыгодные сделки, пишет издание Handelsblatt.

Авторы публикации отмечают, что при всем этом ФРГ не брала в расчет желание Китая завоевать все мировые рынки, что сейчас сильно ударило по ней. Пекин фактически намеревается забрать часть немецкой экономики в случае разрыва отношений. Кроме того, отсутствие дешевого газа из РФ поставило многие промышленные предприятия страны на грань банкротства.

Берлин в тепличных условиях совсем забыл о давних традициях и принципах внешней торговли. Но сейчас ему придется вспоминать их и фактически начинать все с нуля, чтобы противостоять влиянию Пекина и Москвы.