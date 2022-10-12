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В населенных пунктах Торское, Терны и Новосадовое в районе Красного Лимана вновь завязались ожесточенные бои. После получения подкрепления российские ВС стремительно пошли в наступление, отряды украинских националистов вынуждены спасаться бегством, рассказал сайт «Русская весна»,

ВС РФ выстроили линию обороны по реке Жеребец и успешно отразили несколько контратак противника. Они встретили боевиков ВСУ мощным артиллерийским огнем, а также подключили танковые подразделения, которые погнали врага на исходные позиции.

Сейчас село Терны и поселок Новосадовое вновь находятся под контролем союзных сил. В последнем уже завершена зачистка. С обеих сторон работают артиллерийские установки, однако ВС РФ преуспели в контрбатарейной борьбе, что обеспечивает им неоспоримое преимущество.

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