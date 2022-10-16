В конфликте на Украине иностранцы воюют не только на стороне ВСУ. РИА “Новости” со ссылкой на информагентство Adnkronos сообщает, что в районе Донецка погиб гражданин Италии. Об этом стали известно из дипломатических источников.

Уточняется, что мужчине было 28 лет, долгое время он жил недалеко от Ростова-на-Дону. Затем принимал участие в специальной военной операции в Донбассе. На стороне Донецкой Народной Республики он воевал в качестве добровольца. Известно также, что мужчина был близок и интернет-сообществу, пользователи которого поддерживают действия России в Донбассе. Дата гибели итальянца, а также обстоятельства его смерти в сообщениях не указываются.

Ранее, другой итальянский доброволец в интервью одному из иностранных изданий упоминал, что на Западе есть предвзятое отношение к действиям России на Украине. Это происходит от того, что западная пресса не рассказывает всей правды, а публикует только то, что сообщает украинская сторона.