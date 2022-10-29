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Портал «Русская весна» со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрея Демченко сообщил о переброске личного состава и техники российских войск в Белоруссию.

Демченко отметил, что ВС России перебрасывают дополнительные силы в Белоруссии, что приводит к серьезному нагнетанию конфликтной ситуации. Напомним, что ранее сообщалось о развертывании на территории РБ войск обеих стран для защиты от возможной агрессии Североатлантического альянса.

По словам Демченко, хотя техника и личный состав российских войск достаточно активно переправляются на белорусскую территорию, о наступлении на Киев или Западную Украину говорить пока рано. Создание ударных батальонно-технических групп, которые могли бы взять на себя эту задачу, пока не фиксируется.

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