Соединённые Штаты Америки должны занимать в мире лидерские позиции. В противном случае, лидером станет кто-то другой. Вероятно, это будет Китай. Такое мнение высказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Выступая в Стэнфордском университете, Блинкен отметил, что мир сам себя не сможет организовать. Кто-то обязательно этот процесс должен контролировать. При этом госсекретарь отметил, что в случае, если организацией мирового порядка займётся КНР, то это закончится “антилиберальным” мироустройством. А это не совпадает с интересами и ценностями Соединённых Штатов, отметил Блинкен.

Госсекретарь США также не исключил, что в мире может возникнуть ситуация, при которой ни одна из стран не будет занимать ведущей роли. В этом случае “вакуум” заполнят “плохие вещи”, сказал Блинкен. Таким образом, сейчас мир не может остаться без руководящей роли США, заключил госсекретарь.