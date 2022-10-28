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И республиканцы, и демократы придерживаются точки зрения, что Киеву нужно продолжать поставлять вооружение. В этой связи выборы в Конгресс США, которые должны пройти в начале ноября, не окажут существенного значения на поддержку, которую Соединённых Штаты оказывают Украине сейчас. Такое мнение высказал в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен – передаёт ТАСС.

Сейчас большинство в нижней палате парламента США принадлежит партии демократов. Действующий президент Джо Байден также представляет эту партию. Однако, по мнению ряда аналитиков, ситуация в Конгрессе после выборов может измениться – большинство мандатов окажется у республиканской партии. В такой ситуации Байдену будет сложнее отстаивать свою позицию по поводу оказания помощи Киеву. Как писали западные СМИ, в составе республиканской партии далеко не все настроены на продолжение финансовой и военной поддержки Украины.

Впрочем, по словам Блинкена, и республиканцы, и демократы всё же сходятся по этому вопросу: и те, и другие выступают за продолжение поставок вооружения. Госсекретарь отметил, что к такому мнению его привело то, что “он до сих пор наблюдал”.

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