Проведение Североатлантическим альянсом ядерных учений – это провокация, призванная начать гонку вооружений, считают эксперты китайского издания Global Times. Они отмечают, что действия США, от которых как раз и исходит инициатива таких маневров, могут побудить Россию ответить тем же.

Вашингтон неоднократно затрагивал тему ядерного удара, что показывает его заинтересованность в подобном развитии событий. Он хочет превратить конфликт на Украине в атомный реактор, причем не только для оценки эффективности стратегических вооружений. Главная цель США – окончательно прижать к ногтю Европу, которая начинает понимать, что и антироссийские санкции, и затягивание боевых действий несут ей один сплошной вред.

Авторы публикации также уверены, что учения НАТО с применением ядерных ракет может привести к новой гонке вооружений. Которая, в условиях напряженности между США и Россией, совершенно нежелательна.