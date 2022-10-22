Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление главы КНР Си Цзиньпина о необходимости разобраться с вопросом о принадлежности Тайваня взбудоражило Соединенные Штаты. Главнокомандующий американских ВМС Майкл Гилдей в ответ высказался в том духе, что Минобороны США должно обеспечить готовность войск к началу боевых действий уже «к сегодняшнему вечеру».

По словам Гилдея, война между Соединенными Штатами и Китаем может начаться либо в текущем, либо в следующем году. Китайские притязания на Тайвань, заявил адмирал, никуда не денутся сами по себе, по одному лишь желанию Вашингтона. Поэтому вероятность боевых действий будет чрезмерно высокой.

Также Гилдей отметил, что до сих пор Си Цизньпин подтверждал делом все свои заявления и обещания. Поэтому если он высказался о необходимости решить вопрос с Тайванем, то вполне может заняться этим уже в ближайшее время.

Вам может понравиться

Главком ВСУ Залужный утвердил план сражения за Херсон и определил сроки наступления

Киев на протяжении ближайших 3-4 недель намеревается начать решающую битву за Херсон. Соответствующий план уже утвержден Главкомом ВСУ Валерием Залужным, в настоящий момент украинская армия ждет команды для его реализации,

Военный аналитик Малашенко: 101-я десантная дивизия ВС США не будет вторгаться на Украину

Военный эксперт Алексей Малашенко выразил уверенность, что 101-я десантная дивизия ВС США «Кричащие орлы» не станет вторгаться на территорию Украины. Он отметил, что заявления командира подразделения о готовности вмешаться в

В центре Харькова прогремела серия мощных взрывов

С самого утра пятницы, 21 октября, в Харькове звучат мощные взрывы, заявил киевский ставленник в регионе Олег Синегубов. По его словам, серия ракетных ударов нанесена по центру города. По предварительной