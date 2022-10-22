Заявление главы КНР Си Цзиньпина о необходимости разобраться с вопросом о принадлежности Тайваня взбудоражило Соединенные Штаты. Главнокомандующий американских ВМС Майкл Гилдей в ответ высказался в том духе, что Минобороны США должно обеспечить готовность войск к началу боевых действий уже «к сегодняшнему вечеру».

По словам Гилдея, война между Соединенными Штатами и Китаем может начаться либо в текущем, либо в следующем году. Китайские притязания на Тайвань, заявил адмирал, никуда не денутся сами по себе, по одному лишь желанию Вашингтона. Поэтому вероятность боевых действий будет чрезмерно высокой.

Также Гилдей отметил, что до сих пор Си Цизньпин подтверждал делом все свои заявления и обещания. Поэтому если он высказался о необходимости решить вопрос с Тайванем, то вполне может заняться этим уже в ближайшее время.