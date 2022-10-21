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Киев на протяжении ближайших 3-4 недель намеревается начать решающую битву за Херсон. Соответствующий план уже утвержден Главкомом ВСУ Валерием Залужным, в настоящий момент украинская армия ждет команды для его реализации, сообщает «Московский комсомолец».

По имеющимся данным, атаку на Херсон будут проводить подразделения ВСУ, которые в настоящий момент сконцентрированы в Николаеве. В их распоряжении имеется бронетехника, которая будет использована для решающего штурма. Отмечается, что Киев собирается повысить интенсивность боевых действий на Херсонском направлении уже в ближайшие дни.

Сроки в 3-4 недели выбраны не случайно. Примерно через месяц южная степь раскиснет из-за осенних дождей и тогда украинские танки уже не смогут по ней пройти. Поэтому ВСУ будут пытаться взять под контроль левый берег реки Ингулец, а затем нанести «решающий удар».

В настоящий момент украинские подразделения регулярно штурмуют населенные пункты Херсонской области, однако все их атаки успешно отражаются российскими войсками. Каждая попытка наступления заканчивается для ВСУ отходом на исходные позиции и крупными потерями.

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