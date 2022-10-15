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В одной из общин Киевской области прогремел мощный взрыв. О ракетном ударе ВС РФ рассказал глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

В своем телеграм-канале он написал, что атака была проведена на объект инфраструктуры. На место уже выехали представители экстренных служб, которые ликвидировали возгорание. Также Кулеба отметил, что пострадавших в результате попадания ракеты на данный момент нет.

Напомним, что 15 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Взрывы раздавались не только в Киевской, но и в Запорожской области. В областном центре ракетный удар повредил электроподстанцию, поэтому город частично остался без света.

Также ранее сообщалось и об ударах по Киеву, однако никаких подробностей о нем по-прежнему нет.

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