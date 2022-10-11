Массированны удары ВС РФ по критически важной инфраструктуре Украины можно считать эскалацией конфликта. Но только в части возвращения к тактике точечных ударов. В целом же, о том, что конфликт между Москвой и Киевом перерос в новую фазу, говорить пока не приходится. Такое мнение высказал руководитель службы радиоэлектронной разведки (Центра правительственной связи) Соединённого Королевства Джереми Флеминг. Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, подчеркнул специалист, что конфликт остаётся по сути в тех же рамках, что он и был ранее, поскольку новых типов вооружения на Украине Россия не применяла.

Массированный ракетный удар по объектам энергетики, связи и так далее по всей территории Украины российские войска нанесли в начале этой недели. Были поражены десятки объектов. Тогда же президент Владимир Путин предупредил о жёстких ответах с российской стороны, если Киев продолжит придерживаться тактики совершения терактов.

Ранее в странах Запада стали появляться сообщения, что Россия готова применить на территории Украины тактическое ядерное оружие. При этом официальные лица подчёркивали, что пока признаков к тому, что Москва задействует такое вооружение нет, хотя риторика российского лидера на этот счёт “вызывает беспокойство”.