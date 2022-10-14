В ближайшие дни Киев получит четыре реактивных системы залпового огня M142 HIMARS. Однако еще 18 таких установок Украине придется ждать несколько лет, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он пояснил, что Пентагон готов поставить РСЗО на Украину и уже выделил средства на их закупку. Однако проблема в том, что у США больше нет таких боевых систем. Поэтому необходимо подождать, пока производитель изготовит HIMARS. Лишь после этого их отправят на Украину.

В настоящий момент Киев сможет использовать те комплексы, которые были поставлены ранее. Четыре РСЗО уже отправлены, поэтому они смогут компенсировать потерянные ВСУ установки. Но остальные установки будут отправлены «спустя недели, месяцы или даже годы».