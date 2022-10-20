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Честный, правильный, мужественный. Так о генерале Сергее Суровикине отозвался глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он заявил в эфире программы “Соловьев Live” – пишет “Газета.ру”.

Генерала армии Суровикина президент Владимир Путин в начале октября назначил командующим группировкой российских войск в зоне проведения специальной военной операции. До этого такой должности не было.

Сергей Аксёнов, говоря у генерале, также подчеркнул, что тот обладает “решительностью” и другими “необходимыми полководцу качествами”.

Сергей Суровикин носит звание Герой России. Ранее он принимал участие в боевых действиях во многих горячих точках: Афганистане, Сирии, Чечне и Таджикистане. Что касается проведения специальной военной операции, то ранее генерал заявлял, что в её рамках ВС РФ будут действовать “своевременно”, но в то же время не исключал, что придётся принимать “непростые решения”.

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