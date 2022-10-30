ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов размечтался о захвате украинской армией российских территорий. Он озвучил сразу несколько своих фантазий, не имеющих ничего общего с реальностью.

Так, главный разведчик Украины заявил, что к концу ноября ВСУ «могут взять под контроль» Херсон. Тут же он оговорился, что сделать это не так просто. В городе находятся крупные российские силы, около 40 тысяч военнослужащих, составляющих самые боеспособные и готовые дать бой неонацистам подразделения.

Буданов заявил, что российские ВС «мешают» украинским войскам «продвигаться к Херсону», поэтому боевые действия не прекращаются ни на день.

Также глава ГУР размечтался и о «захвате Крыма». Он заявил, что «полуостров перейдет под контроль Украины» уже в 2023 году.

Напомним, что украинские политики и высокопоставленные военные неоднократно транслировали подобные фантазии. Они необходимы для поднятия боевого духа украинских военных, которые терпят одно поражение за другим на всех направлениях.

Вам может понравиться

Эксперт центра Карнеги Фролов: Тактика Суровикина направлена на достижение переговоров с Украиной

Стратегия, которую в ходе специальной военной операции использует командующий Сергей Суровикин, ставит перед собой целью замораживание конфликта, заявил эксперт центра Карнеги Владимир Фролов. Он пояснил, что одной из ключевых задач

MWM: Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar помогут РФ быстрее решить задачи СВО на Украине

Западные СМИ продолжают муссировать тему поставок в Россию иранских ракет. Так, издание Military Watch Magazine рассказало о возможностях боезарядов Fateh-110, которые Тегеран якобы намеревается передать Москве в ближайшее время. Это

РВ: Морпехи обучают мобилизованных «ослеплять» врага и использовать квадрокоптеры Mavic

Мобилизованные россияне продолжают проходить курс переподготовки на полигонах страны. Так, морские пехотинцы обучают их использованию квадрокоптеров Mavic для разведывательных целей, а также постановке помех для радиосигналов противника. Маневры с беспилотными