Руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов размечтался о захвате украинской армией российских территорий. Он озвучил сразу несколько своих фантазий, не имеющих ничего общего с реальностью.

Так, главный разведчик Украины заявил, что к концу ноября ВСУ «могут взять под контроль» Херсон. Тут же он оговорился, что сделать это не так просто. В городе находятся крупные российские силы, около 40 тысяч военнослужащих, составляющих самые боеспособные и готовые дать бой неонацистам подразделения.

Буданов заявил, что российские ВС «мешают» украинским войскам «продвигаться к Херсону», поэтому боевые действия не прекращаются ни на день.

Также глава ГУР размечтался и о «захвате Крыма». Он заявил, что «полуостров перейдет под контроль Украины» уже в 2023 году.

Напомним, что украинские политики и высокопоставленные военные неоднократно транслировали подобные фантазии. Они необходимы для поднятия боевого духа украинских военных, которые терпят одно поражение за другим на всех направлениях.