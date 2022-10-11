Угроза военного конфликта стран НАТО с Россией ещё никогда не была так велика, как сейчас. Такое мнение высказал руководитель генштаба Чехии генерал Карел Ржехка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ČTK.

Ржехка отметил, что в Чехии до недавнего времени “стыдились” называть Россию противником или страной, от которой исходит угроза. В то же время, со слов главы чешского генштаба, Россия всё это время считала НАТО противником. В свете последних событий, если Чехии придётся встречаться с кем-то на поле боя в Европе, то это будет именно Россия, подчеркнул генерал.

Помимо этого Ржехка предположил что конфликт между Россией и Украиной скоро не закончится, хотя не исключили, что “произойти может всё, что угодно”.

Чехия, как и другие страны НАТО, оказывают военную помощь Украине. Среди прочего в Праге заявляли, что Киеву ранее предоставили стрелковое оружие, танки, ударные вертолёты, реактивные системы залпового огня, боеприпасы и многое другое.