Мужчины, которые покидают сейчас Россию, боясь мобилизации – это просто трусы, которым нужно взять себе женские имена и надеть юбки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Справедливости ради он отметил, что история знала много женщин, которые вели себя гораздо более мужественно, чем эти беглецы, передает РИА Новости.

Кадыров назвал долгом каждого гражданина России самостоятельно предложить имеющиеся боевые навыки стране. Сейчас проводится частичная мобилизация, но настоящие патриоты не должны дожидаться повесток в военкомат.

Ранее глава Чечни также заявлял, что россияне бегут от мобилизации, не желая помогать стране, но когда у них возникают проблемы, сразу обращаются ко второй статье Основного закона, в котором прописаны права и свободы граждан.