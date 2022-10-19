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Российские ВС имеют несколько неоспоримых преимуществ перед противником в битве за Херсон, заявил Герой России, военный разведчик Рустем Клупов. Он отметил, что положение ВСУ на этом направлении безнадежно.

Клупов не стал отрицать, что украинская армия имеет превосходство в численности, а также стягивает в регион бронетехнику и тяжелое вооружение.

«Это один из основных элементов расчетов, которые мы делаем, когда готовимся к бою — неважно, к наступлению или обороне. Соотношение должно быть один к трем в пользу наступающей стороны», – цитирует Героя России “Московский комсомолец”.

При этом он отметил, что у российских ВС есть что противопоставить противнику. Они имеют превосходство в воздухе, грамотно используют артиллерийское вооружение, могут навязать Киеву сетецентрические методы ведения боевых действий.

Все это дает возможность уничтожить наступающие подразделения противника с большой дистанции. До перестрелок непосредственно до передовой рискуют долететь лишь ошметки крупных подразделений ВСУ, поэтому никаких серьезных шансов у врага нет.

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