Министр обороны Германии Кристин Ламбрехи объявила, что первый из четырех давно обещанных в качестве «военной помощи» зенитно-ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM прибудет в Украину «в ближайшие несколько дней». В западных СМИ эту новость связывают с реакцией на массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики в более чем десятке городов Украины, нанесенный российскими вооруженными силами в минувший понедельник.

Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

«В ближайшие дни первая из четырех наших передовых систем IRIS-T будет готова для эффективной защиты украинцев», – заявила Кристин Ламбрехт немецкому информагентству BMVG. Большинство западных СМИ растиражировали это заявление с упором на то, что это «наиболее современные» вооружения, и цифру «4» в числе комплексов.

Но в тех немногих публикациях, где были приведены хоть какие-то конкретные подробности о поставках немецких IRIS-T, это смотрится очень скромным решением. Так, румынский портал Defense Romania уточнил, что посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен в интервью украинскому изданию Eurointegration упоминала, что ЗРК IRIS-T, заявленные еще в июне канцлером Шольцем для «будущих поставок» Украине, фактически находятся в стадии производства.

По ее же словам, первая система IRIS-T будет готова и отправлена ​​в октябре текущего года. То есть эта поставка планировалась заранее и совершенно не связывалась с недавним «массированным ракетным ударом» российской стороны. Иные и «более быстрые» поставки немецких ЗРК попросту невозможны: «Вторая система сойдет с конвейера лишь к концу этого года, последующие – в 2023 году», – сообщила Фельдхузен.

Впрочем, «У Германии могло прибавиться немного дополнительной мотивации» после российской атаки, уточнили в The Drive. По сообщениям, в числе пораженных ракетным ударом объектов в Киеве оказался высотный Бизнес-центр «101 Tower», в наземных пристройках к которому размещается визовый отдел консульства ФРГ.

Помимо этого, военный обозреватель The Drive Говард Альтман напомнил о характеристиках систем ПВО IRIS-T, которые выглядят отнюдь не впечатляющими. Управляемая ракета SLM наземного базирования, являющаяся основным вооружением этой системы, способна поражать воздушные цели (включая дозвуковые ракеты и беспилотники), на высотах до 20 км и в радиусе до 40 км.

Согласно информации от производителя – немецкой компании Diehl Defense – «это может обеспечить противовоздушную оборону ближнего и среднего радиуса действия вокруг критических мест, таких как крупные населенные пункты». В числе главных достоинств ЗРК IRIS-T также названы 360-градусный обзор радарами воздушного пространства и инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает «достаточно высокую вероятность прямого попадания» в цель.

В The Drive это предпочли дополнить лишь заверениями, что германские IRIS-T добавят Украине «новые возможности к стареющему арсеналу противовоздушной обороны советских времен», и ограничились ссылкой на свою прежнюю публикацию почти полугодичной давности.

Воспроизвести цитаты оттуда сейчас изданию явно показалось неуместным. Поскольку из столь пренебрежительно упомянутого «советского наследия» украинские ЗРК С-300ПС способны оснащаться зенитными ракетами 5В55Р с максимальной дальностью в 90 км, а ракеты комплексов «Бук-М1» могут поражать цели на примерно на том же расстоянии, что и «новейшие» IRIS-T, хотя и на чуть меньших высотах – до 15 км.