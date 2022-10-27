Одесская область является своеобразным плацдармом ВСУ на котором осуществляется подготовка второго оперативного эшелона для наступления на Херсон. Именно поэтому совсем скоро в регион полетит гораздо больше барражирующих боеприпасов и ракет ВС РФ, сообщает издание «Свободная пресса».

Авторы публикации напоминают, что Североатлантический альянс уже заявил, что намерен поставить вооружение специально для «обороны Одессы». Однако главная цель НАТО – заработать как можно больше на продаже Киеву оружия. Пусть и в долгосрочный кредит.

Тяжелая бронетехника переправляется в Одессу через Румынию, а также через Польшу и Западную Украину. В области уже скопилось немало тяжелых вооружений, что вынуждает Россию начать активные действия в отношении региона. Так, в Великом Дальнике на днях был уничтожен комплекс «Гарпун» с противокорабельными ракетами производства Соединенных Штатов, а в населенном пункте Новоедизаветовка – зенитно-ракетный комплекс С-300 советского еще образца.

Не исключено, что в Одессе уже развернут немецкий ЗРК IRIS-T, который предназначен для уничтожения ракет и БПЛА. Однако пока он не демонстрирует высокой эффективности, так как и вся украинская ПВО. Дроны-камикадзе продолжают летать над городом и областью, успешно поражать цели, полностью игнорируя и зенитно-ракетные комплексы противника, и территориальную оборону, которая бегает за беспилотниками с автоматами.