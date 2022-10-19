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На востоке Харьковской области российские ВС теснят боевиков ВСУ и возвращают себе ранее утраченные населенные пункты. Так, они разгромили боевиков под Таволжанкой и освободили село Горобьевка, рассказал Генштаб украинской армии.

Этот населенный пункт важен участком железной дороги, который ведет прямо на Купянск. Кроме того, российским ВС удалось передвинуть линию соприкосновения к реке Оскол и заставить боевиков уйти на западный ее берег.

Ведут ВС РФ и наступление в непосредственной близости от населенного пункта Двуречное. Оно дает возможность удерживать боевиков противника от дальнейших атак на Сватово, что на территории ДНР. Активность ВСУ заметно снизилась, они уже не в состоянии так же резво идти в бой, как в сентябре, и постепенно теряют ранее захваченные населенные пункты.

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