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Генштаб ВСУ, обезумевший от нескольких незначительных успехов на юге, в очередной сводке заявил, что ВС РФ пытаются удержать хоть часть территории, находящейся сейчас под их контролем. Для этой цели российское командование якобы перебрасывает военный контингент из Сирии на Украину, пишет портал «Военное обозрение».

Также в сводках говорится, что наступательные действия союзные силы ведут лишь на Артемовском направлении. На всех остальных участках они «взяли паузу», которая обусловлена нехваткой личного состава.

Украинский Генштаб заявил, что в качестве подкрепления на Донбасс перебрасываются подразделения Росгвардии из ЦВО. Но в составе Центрального военного округа таких частей просто нет, так как Росгвардия является отдельной структурой и не входит в состав Вооруженных сил РФ.

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