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Украина напрасно надеется на Европу и Соединенные Штаты, заявил экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес. Отставной генерал пояснил, что на Западе нет средств ПВО, способных обеспечить защиту от российских ракет.

На европейском континента имеется всего один дивизион зенитно-ракетных комплексов Patriot, который обеспечивает защиту восточного фланга НАТО и западноевропейские страны. Поэтому ЕС вряд ли отправит эти системы на Украину.

В Соединенных Штатах дела обстоят ненамного лучше. ЗРК Patriot выпускаются в ограниченном количестве и точно не достанутся Киеву. Впрочем, эффективность данных боевых систем против российских ракет находится под большим вопросом.

Напомним, что после ракетных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины президент страны Зеленский начал активно выпрашивать у Европы и Соединенных Штатов комплексы ПВО. Однако Ходжес ясно дал понять, что американские ЗРК бесполезны против российских ракет.

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