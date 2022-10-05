Председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов раскритиковал руководство российской армии. По его словам, одной из главных проблем во время проведения специальной военной операции является работа разведки. Такое мнение депутат высказал в эфире программы “Соловьев.Live”.

Генерал-полковник уточнил, что нынешняя работа разведки не позволяет “вскрывать” объекты неприятеля “на всю глубину”. Картаполов отметил, что в этой связи возникает много вопросов к командованию ВКС РФ и к разведуправлению Генштаба.

В том же эфире генерал-полковник заявил, что населению нужно доводить всю информацию о ходе специальной военной операции на Украине. В том числе и о том, что со стороны ВСУ идёт обстрел российской территории. Причём не только недавно присоединённых регионов, но и Белгородской области, где “практически все приграничные сёла разрушены”, заявил Картаполов. Депутат Госдуму отметил, что несмотря на такое положение дел сводки Минобороны каждый день “практически не меняют своего содержания”.