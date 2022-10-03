В рамках мобилизации будет призвано 300 тысяч военных, причем эта численность взята не с потолка, а заранее просчитана и продумана, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он напомнил, что сейчас мобилизованные проходят переподготовку под руководством офицеров и инструкторов, имеющих большой опыт участия в боевых действиях. После завершения тренировок они будут направлены в зону проведения специальной военной операции, передает SM-News.

По мнению Картаполова, 300 тысяч военнослужащих будет вполне достаточно для успешного завершения СВО и достижения всех ее целей. Также генерал напомнил, что мобилизационный резерв РФ составляет 25 миллионов человек, но призыву сейчас подлежит только 1 процент из этого числа.