Частичная мобилизация, которая была объявлена в России 21 сентября, скажется на боевых действиях в рамках специальной военной операции. Однако произойдёт это не раньше декабря. Такой прогноз дал генерал-лейтенант в отставке, депутат Госдумы Андрей Гурулёв. Об этом пишет “МК”.

Всё дело во времени, которое требуется для подготовки мобилизованных и формировании частей из граждан, которых призвали на службу в ВС РФ в сентябре. На фронте они появятся не раньше начала зимы, подчеркнул специалист.

Гурулёв также отметил, что мобилизация позволит вести боевые действия “полками, бригадами, дивизиями и полнокровным армиями”. Сейчас же, считает генерал-лейтенант, российским войскам на освобождённых территориях логичнее бы было перейти в “стратегическую оборону”.

В рамках частичной мобилизации в России планируют призвать 300 тысяч резервистов. Ранее Минобороны заявляло, что в первую очередь мобилизации подлежат граждане, которые имеют боевой опыт и актуальные военно-учётные специальности.