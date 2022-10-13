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Подразделениям ВС РФ, в настоящее время находящимся на передовой, придется поднапрячься, чтобы сдерживать натиск противника еще на протяжении месяца. Именно столько нужно времени для отправки на фронт новобранцев и обретения ними необходимого боевого опыта, уверен генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он пояснил, что тактика обороны сейчас должна в обязательном порядке учитывать численное превосходство противника, а также возможность прорыва его войск на отдельных участках фронта. Для этого важно находить уязвимые места и усиливать их защиту, используя минирование территорий.

Также до прибытия на фронт пополнения необходимо продолжать сокрушительные ракетные удары по врагу, по его транспортной и энергетической инфраструктуре. Это позволит постоянно держать ВСУ в напряжении, не давая им возможности думать о планировании контрнаступления. Когда через месяц подойдет мобилизационный резерв, российские ВС смогут окончательно перехватить инициативу и решить все задачи спецоперации в кратчайшие сроки.

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