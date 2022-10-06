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Российские ВС на Украине должны получить и задействовать современное оружие, что позволит успешно вести боевые действия в условиях численного превосходства противника, уверен генерал Владимир Чиркин. Он поинтересовался, почему лазерные комплексы «Пересвет» до сих пор не уничтожают американские спутники, круглосуточно отслеживающие каждый шаг ВС РФ с геостационарной орбиты, передает “Московский комсомолец”.

Чиркин заявил, что любые заявления украинских или западных СМИ о проблемах с нехваткой вооружений и техники в российских войсках – это всего лишь очередное вранье. Военнослужащие хорошо вооружены и оснащены, однако для достижения успеха необходимо пускать в дело новейшие комплексы.

Генерал, ранее возглавлявший Сухопутные войска, напомнил, что американские РСЗО HIMARS и другое западное вооружение, получает целеуказания со спутников, поэтому их необходимо уничтожить. Именно для этой цели подойдут лазерные комплексы «Пересвет», которые способны засвечивать оптико-электронные системы и превращать комические аппараты в бесполезно кружащие на орбите куски металла.

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