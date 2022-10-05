Российским ВС пора прекратить вести боевые действия по правилам, которые устанавливают Соединенные Штаты. Обстрелы со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, к примеру, совсем несложно пресечь, используя лазерные установки «Пересвет», уверен генерал-полковник Владимир Чиркин, ранее занимавший пост командующего Сухопутными войсками.

Он напомнил, что США следят за войсками РФ и знают о каждом их шаге благодаря разведывательным спутникам.

«В связи с этим хотелось бы спросить: а где наш лазерный комплекс «Пересвет»? Тот самый «гиперболоид инженера Гарина», который может засвечивать оптикоэлектронные спутники на геостационарной орбите, которые ведут визуальное наблюдение за нами, который может сбивать любые летательные аппараты — большие и маленькие» – поинтересовался Чиркин.

Также он напомнил, что Вашингтон в своем противостоянии с Россией давно не придерживается каких-либо международных соглашений, норм и правил. Поэтому и она должна задействовать свое современное вооружение, несмотря на риски начала прямого столкновения с НАТО.