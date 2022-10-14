Вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский уверен, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продлиться еще не менее 6 месяцев. Он пояснил, что сроки СВО во многом будут зависеть от итоговой цели, которая в настоящий момент не озвучивается.

Сам генерал-лейтенант считает, что у ВС РФ имеется три варианта дальнейших действий. Первый из них подразумевает освобождение территорий только на левом берегу Днепра. Второй – это создание коридора в Приднестровье с установлением контроля над Николаевом и Одессой. Третий вариант – это выход на западные границы Украины.

Бужинский также заявил, что мобилизация продолжается и главной задачей ВС РФ в настоящий момент является выстроить надежную оборону уже освобожденных регионов. Киев сейчас идет ва-банк, пытаясь захватить как можно больше территорий до прибытия на фронт 300 тысяч мобилизованных россиян. Поэтому важно помешать ему в этом, после чего начнется крупномасштабное наступление ВС РФ.