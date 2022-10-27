Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Владимир Болдырев рассказал, почему не нужно верить заявлениям советника главы ОП Украины Алексея Арестовича об изменениях ситуации в худшую сторону на Херсонском направлении.

Он пояснил, что Арестович с момента начала специальной военной операции ВС РФ транслирует сплошное вранье, необъективно оценивает ситуацию, по несколько раз в день меняет якобы собственное мнение. Поэтому его высказывание о ситуации под Херсоном больше похоже на отвлекающий маневр.

По словам генерала армии, сейчас на Запорожском и Херсонском направлениях действительно наблюдается затишье. Однако и там, и там у Киева накоплены довольно крупные силы, которые в любой момент могут попытаться перейти в наступление. Впрочем, российская разведка внимательно за этим наблюдает.

Также Болдырев заметил, что погодные условия на Украине действительно ухудшились, однако дожди и распутица лишь мешают использовать бронетехнику. Во всем остальном наступление вполне может осуществляться и в такую погоду.