ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Владимир Болдырев рассказал, почему не нужно верить заявлениям советника главы ОП Украины Алексея Арестовича об изменениях ситуации в худшую сторону на Херсонском направлении.

Он пояснил, что Арестович с момента начала специальной военной операции ВС РФ транслирует сплошное вранье, необъективно оценивает ситуацию, по несколько раз в день меняет якобы собственное мнение. Поэтому его высказывание о ситуации под Херсоном больше похоже на отвлекающий маневр.

По словам генерала армии, сейчас на Запорожском и Херсонском направлениях действительно наблюдается затишье. Однако и там, и там у Киева накоплены довольно крупные силы, которые в любой момент могут попытаться перейти в наступление. Впрочем, российская разведка внимательно за этим наблюдает.

Также Болдырев заметил, что погодные условия на Украине действительно ухудшились, однако дожди и распутица лишь мешают использовать бронетехнику. Во всем остальном наступление вполне может осуществляться и в такую погоду.

Вам может понравиться

На карте Украины появятся новые цели для российских ракет, артиллерии и авиации

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости жестче отвечать Киеву за теракты на территории РФ. Он рассказал порталу «Свободная пресса», что российской артиллерии, ракетным войскам

МИД предупредил, что иностранные спутники могут стать целями для ударов ВС РФ

США может использовать гражданские космические спутники во время конфликта на Украине. В этом случае Россия оставляет за собой право нанести по ним удар. Об этом заявил заместитель директора департамента по

Французский бронетранспортёр VAB самоликвидировался у поселка Давыдов Брод под Херсоном

Киев потерял французский бронетранспортер VAB в ходе одной из авантюрных попыток прорваться на подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области. Атака у населенного пункта Давыдов Брод вновь захлебнулась, пишет портал Avia.Pro.