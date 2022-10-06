В ходе военных маневров в заливе Петра Великого российский фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» сбил крылатую ракету условного противника.

Противокорабельный боезаряд, по словам представителей экипажа корабля, был обнаружен сразу после пуска. Его взяли на сопровождение и уничтожили имеющимися на борту системами противовоздушной обороны. Также для максимальной безопасности фрегат были задействованы средства РЭБ, рассказала пресс-служба Восточного военного округа.

Пуск ракеты был сымитирован электронным методом с использованием информационно-управляющей системы «Маршала Шапошникова». Напомним, что в прошлом месяце корабль принимал участие в учениях «Восток-2022» и успешно отработал удар по «вражеской» подводной лодке.