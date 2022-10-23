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От конфликта на Украине больше других выигрывают Соединённые Штаты Америки. При этом Франция должна присоединиться к действиям США, чтобы получить свою выгоду. Такое мнение высказала французский политик Сеголен Руаяль. В 2007 году она участвовала в качестве кандидата на президентских выборах в стране.

Цитату Руаяль приводит РИА “Новости” со ссылкой на израильский телеканал i24news, которому политический деятель дала интервью. Она уточнила, что боевых действий на Украине удалось бы избежать, в случае, если бы у Парижа была “свобода слова”. Руаяль отметила, что Франция и Европа, в целом, за последнее время уже утратили свои нейтральные позиции – им приходится отстаивать интересы НАТО и Североатлантического военного блока.

Руаяль также рассказала, что люди уже устали от конфликта на Украине и поддерживают его полное прекращение.

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