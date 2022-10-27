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Киев потерял французский бронетранспортер VAB в ходе одной из авантюрных попыток прорваться на подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области. Атака у населенного пункта Давыдов Брод вновь захлебнулась, пишет портал Avia.Pro.

Несмотря на беспрерывный поток западного оружия, Киев не может похвастать большим количеством бронетехники. Поэтому каждый БТР у него на особом счету, а потери негативно влияют на боеспособность армии.

Бронетранспортер был использован для прикрытия пехоты в прорыве под Давыдовым Бродом, но долго выполнять свою миссию ему не удалось. Французская машина наехала на мину и получила серьезные повреждения. Теперь ей предстоит ремонт, который невозможно сделать прямо на позициях украинских войск – необходимо отправлять громоздкий БТР на одной из предприятий.

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