К началу ноября французские вооружённые силы должны усилить группировку войск на восточных границах НАТО. В частности, в Румынию планируется направить танки и бронетранспортёры, в Литву – истребители, а в Эстонию – роту лёгкой пехоты. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню – передаёт РИА “Новости”.

Причина для усиления группировки – продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной. По словам Лекорню, а также представителей Североатлантического военного блока, боевые действия несут угрозу безопасности соседним странам, которые входят в НАТО. Для этого и проводятся мероприятия по усилению безопасности.

Ранее в руководстве НАТО заявляли, что на восточных границах альянса планируется значительно нарастить силы в 2023 году. В частности, предполагается, что будет усилена группировка войск высокой готовности до 300 тысяч человек. Такие меры потребуют от стран НАТО увеличить расходы на оборону.