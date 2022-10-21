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Вероятная передача Ираном беспилотных летательных аппаратов России может нарушать резолюцию Совбеза ООН, принятую в отношении Тегерана ещё в 2015 году. В этой связи Ирану стоит немедленно прекратить своё участие в боевых действиях на Украине, в каких бы формах оно не выражалось. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел Франции – сообщает “МК”.

Упомянутая резолюция Совбеза регулирует передачу ракет и беспилотных летательных аппаратов из Ирана другим странам. На Западе уверены, что российская армия для ударов по позициям украинских войск использует иранские дроны под видом собственных. Об этом также заявляли и власти Украины.

Между тем Тегеран и Москва неоднократно говорили, что никаких соглашений по поводу поставок беспилотников между странами нет. Тем не менее западная пресса уверяет, что поставки осуществляются на регулярной основе, а сейчас Россия договаривается ещё и передачах крылатых ракет из Ирана, которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.

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