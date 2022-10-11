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Украина изменила список пожеланий к странам Запада по поводу вооружения. Сейчас Киев просит у союзников зенитно-ракетные комплексы, противоракетные, миномётные и артиллерийские системы. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на письмо спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Конгресс США – сообщает “МК”.

Причина изменений – массированный обстрел ВС РФ территории Украины 10 октября. Тогда по объектам критически важной инфраструктуры страны были нанесены десятки ракетных ударов. Атака Вооружённых сил России показала, что ресурсы противовоздушной обороны сильно ограничены, сообщает Стефанчук.

Ранее Киев настойчиво просил у западных стран наступательное вооружение: современные танки, ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, а также реактивные системы залпового огня. Однако западные страны заявляли, что на Украину идёт достаточно вооружения, чтобы ВСУ могли вести эффективные боевые действия против российской армии.

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