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Подруга финалистки конкурса «Королева красоты — Крым. Весна-2022» Ольги Валеевой выложила в социальной сети видеозапись, на которой та исполняла песню «Червона калина», являющуюся неофициальным гимном украинских националистов из “Азова” (террористическая организация запрещенная в России).

Чуть позже девушка ролик удалила, однако он уже успел стать вирусным и распространился по интернет-мессенджерам и социальным сетям. Пользователи возмущенно комментируют выходку крымчанок и требуют их наказать.

«Лишить гражданства и выгнать!», – пишут многие комментаторы.

Также они требуют от девушек извинений, некоторые предлагают поступить с ними более радикально и задержать за исполнение гимна националистов.

«Отвратное зрелище», – написал один из пользователей соцсетей.

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