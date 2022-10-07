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Восьмой пакет санкций ЕС в отношении России блещет разнообразием. Его разработчики очень постарались и проявили изворотливость, чтобы одновременно и РФ наказать, и свою выгоду не упустить, пишет издание «Коммерсантъ».

ЕС чрезвычайно «креативно» подошел к восьмому пакету санкций. Он использует чрезвычайно «обтекаемые формулировки» в тех областях, без которых экономика объединенной Европы может превратиться в руины. Так, запретив импорт полуфабрикатов металлургической промышленности, ЕС ввел целый ряд исключений или послаблений.

То же самое касается производителей удобрений, практически для всей аграрной сферы. Исключения и послабления предусмотрены для держателей криптовалют. Касаются они и других участников мирового рынка, поставляющих в Европу необходимые для нее продукты и товары.

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