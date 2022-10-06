4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. Для Соединенных Штатов это стало сродни Перл-Харбору, по репутации страны и лично президента Дуайта Эйзенхауэра был нанесен сокрушительный удар, пишет РИА Новости.

Именно советский успех стал одной из причин многочисленных претензий в адрес американского лидера со стороны граждан. Несмотря на то, что оба государства не считали космические разработки приоритетным направлением, первенство СССР все же больно ударило по Вашингтону.

Авторы публикации напоминают, что с тех пор прошло 65 лет, но затмить этот успех уже невозможно, он навсегда остался в памяти всей планеты. Однако сейчас человечество вновь находится на пороге Холодной войны, которая вполне может перерасти в Третью мировую с применением ядерных вооружений.