Если Украина применит «грязную» ядерную бомбу, последствия этого шага будут настоящий катастрофой. Взрыв приведет к гибели большого количества людей, а у тех, кто выживет, могут развиться онкологические заболевания, рассказал изданию «МК» военный токсиколог Александр Эдигер.

Он также отметил, что территория, на которой Киев устроит взрыв, будет непригодной для проживания в течение очень многих лет. Всех людей с нее придется быстро эвакуировать. Кроме того, на землях нельзя будет производить сельскохозяйственные работы или строить промышленные предприятия.

При этом взорвать «грязную» бомбу ВСУ могут где угодно. Она не занимает много места, ее можно транспортировать в багажнике автомобиля, поэтому точно установить, где произойдет теракт, не представляется возможным.