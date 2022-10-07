Издание Yeni Şafak привело ряд громких заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана на саммите Европейского политического сообщества, который сейчас проходит в Праге. Он отметил, что Анкара является для ЕС одним из важнейших игроков. В настоящий момент, к примеру, она выступает посредником в конфликте РФ и Украины.

Не забыл он и о противоречиях в отношениях с Грецией. По словам Эрдогана, ряд государств выбирают эскалацию вместо нормальных отношений между соседями. Но они совершают ошибку, так как Анкара всегда готова дать достойный отпор тем, кто попытается на нее напасть.

Эрдоган заявил также, что недавно встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Турция готова развивать отношения с этой страной, она работает над развитием авиа- и автомобильных перевозок, над целым рядом других сфер.

В отношении Сирии турецкий лидер заметил, что главной задачей Анкары является уничтожение террористических группировок на ее территории. После этого он готов встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом, но сейчас время для этого еще не пришло.